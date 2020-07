Hoe Lemelerveld in de bres sprong voor de eigen kerktoren

Stichting protes­teert tegen koppelwed­strijd nachtvis­sen op Vecht bij Dalfsen

30 juli Overijssel moet handhavend optreden tegen het gebruik van lood bij een viswedstrijd voor koppels in de Vecht die in de nacht van 12 op 13 september in Dalfsen wordt gehouden. Dat verzoek aan de provincie is ingediend door de Stichting Gezond Water, die strijdt tegen ‘onnodige waterverontreiniging’ door sportvissers die lood gebruiken voor hun vislijn. De organiserende hengelsportvereniging De Brasem reageert onaangenaam verrast.