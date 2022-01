Hof behandelt in april hoger beroep vader uit Nieuwleusen die zijn 4 maanden oude baby zou hebben gedood

Krista en Sabine lopen in een jaar door heel Nieuwleu­sen en slaan daarbij geen straat over: ‘We geven niet zomaar op’

Van Koedijk tot Citroenvlinder en van Jan Heereweg tot de Burg. Backxlaan. In een jaar tijd vinkten Krista en Sabine - vriendinnen, moeders, leraressen - al wandelend alle straten van Nieuwleusen af. De paden op, de lanen in, om met roze stift de dorpsplattegrond in te kleuren. Corona maakt creatief. ,,Bij een doodlopende straat keken we even: moeten we niet verder?”

28 december