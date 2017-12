Hof wil vervolging mishandeling Ria Mutter

Ria Mutter deed op zaterdag 28 februari 2015 mee aan een protestactie van de Partij voor de Dieren tegen de realisering van een biovergister bij Huismans pluimveehouderij. Collegaboeren kwamen Huisman helpen en blokkeerden zijn erf met trekkers en giertanks. De gemoederen raakten verhit, Mutter claimde dat ze door Huisman met protestborden was neergeslagen. Pas eind september 2016 meldde de politie haar schriftelijk dat de zaak was geseponeerd, vanwege gebrek aan bewijs.

Artikel 12

Dat was voor Mutter het moment om een artikel 12-procedure te starten. Via dat artikel kunnen slachtoffers of nabestaanden een klacht indienen over het niet vervolgen van een strafbaar feit. Als het Gerechtshof de klacht gegrond verklaart, krijgt de officier van justitie opdracht om de strafzaak nader te onderzoeken of het strafbare feit te vervolgen en alsnog aan de rechtbank voor te leggen. ,,Als er dan toch onvoldoende bewijs blijkt te zijn, moet de officier een verzoek indienen bij het Gerechtshof om alsnog af te zien van vervolging'', legt persvoorlichter Frouwkje Steringa van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de procedure uit.

Mutter mocht in mei en juli haar klacht toelichten. Met filmbeelden overtuigde ze het Gerechtshof, zo blijkt uit de beschikking: 'Op één van die beelden is waar te nemen dat de demonstranten - nadat de demonstratie ten einde is gekomen - worden gevolgd door een groep mensen. Te zien is dat de demonstranten hun spullen opruimen. Klaagster verzamelt een aantal protestborden en loopt daarmee in de richting van een voertuig met geopende achterklep. Op het moment dat klaagster langs beklaagde wil lopen, grijpt hij de protestborden uit haar handen. Kort hierna is waar te nemen dat de borden tegen de rechterkant van het hoofd van klaagster worden geslagen. Vervolgens valt klaagster neer.'