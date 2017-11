Høken met The Heinoos vervangt Mooi Wark op Bakfeest

De organisatie van het Bakfeest heeft alle begrip voor het besluit van Mooi Wark en is - na een lange donderdag in spanning gezeten te hebben - blij met The Heinoos. ,,Een goede oplossing." The Heinoos brengt met goedkeuring van Normaal-voorman Bennie Jolink de nummers van de Achterhoekse dialectrockers van Normaal. ,,Eigenlijk hebben we zaterdagavond een primeur", zegt Gerwin Visser van het Bakfeest. ,,Met de Zwarte Cross was de eerste keer Høken met de Heinoos. En met het Bakfeest hebben we het eerste optreden na de Zwarte Cross."