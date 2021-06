Hondenbelasting op de tocht, hondenbezitters in Oost-Nederland zijn verheugd: ‘Niet transparant waar dat geld naartoe gaat’

Chauffeur van transport­be­drijf Westerman uit Nieuwleu­sen vermist in Zweden

25 mei De politie in Zweden is een onderzoek begonnen naar de vermissing van een door Westerman Logistics uit Nieuwleusen ingehuurde chauffeur. De vrachtwagen van de man staat bij het laatste losadres in de haven van Stockholm. Daar kwam de chauffeur gisterochtend niet opdagen.