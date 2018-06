Honderd adressen per week in Vechtdal over op sneller internet

Aannemer BAM is in het gebied tussen Dalfsen, Ommen en Balkbrug druk bezig met de aanleg van glasvezel, constateren Peter Swager, Dick Waterham, Timo Veen en Jan Ardesch van de Stichting Breedband Buitengebied Gemeente Dalfsen tevreden. Tegen het eind van het derde of begin van het vierde kwartaal is Dalfsen aan de beurt, waarna eind dit jaar het glasvezelproject in Dalfsen kan worden afgerond.