Honderden jongeren op illegaal feest bij gemeentehuis in Dalfsen: gemeente kondigt noodbevel af

in memoriam Jo Tielbeke (91) uit Lemeler­veld overleden: pionier in de transport­we­reld bleef zijn dorp altijd trouw

Jo Tielbeke, grondlegger van Tielbeke Transport uit Lemelerveld, is op 91-jarige leeftijd overleden. Maar hij was veel meer dan alleen de oprichter van het vervoersbedrijf dat klein begon, maar inmiddels met vijfhonderd medewerkers internationaal is gegaan. De verwevenheid met zijn geboortedorp is groot. ,,Ik ben Lemelervelder in hart en nieren.”

3 januari