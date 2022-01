Honderden jongeren op illegaal feest bij gemeentehuis in Dalfsen: rustig einde na noodbevel

VIDEO Dick en Esther gingen van Dalfsen naar Oostenrijk en halen alles uit de kast om gasten te ontvangen

Ze haalden deze week nog even snel de bestelde gordijnen uit Nederland op. De elektricien sloot de laatste lampen aan. Het nieuwe gastenverblijf in Oostenrijk van het Zwols/Dalfser stel Dick en Esther Meussen is klaar voor de eerste gasten, en dan veranderen ineens de coronaregels... Een lang gekoesterde wens gaat niettemin in vervulling. ,,We willen hier weer gastvrij zijn.’’

24 december