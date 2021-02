‘Hoofdpijnplein’ in Dalfsen nu echt op de schop: metamorfose kost tonnen

Het gemeentehuis zal tijdens de werkzaamheden aan het voorplein gewoon bereikbaar zijn, verzekert wethouder André Schuurman, en ook rond de verkiezingen van maart is het raadhuis beschikbaar als stembureau. ,,IJs en weder dienende gaan we volgende week van start. Dan gaan de tegels eruit. Die gebruiken we opnieuw in de nieuwe wijk Oosterdalfsen.” Rond de Oude Middenweg, die geïnspireerd is op de archeologische vondsten in de grond onder de wijk. ,,Niet alle tegels trouwens, want er zijn er nogal wat kapot.”