Hoonhorst enthousiast op weg naar 250ste verjaardag

Het gonst al sinds begin dit jaar van de creativiteit en bedrijvigheid in de aanloop naar het jubileum. Vier werkgroepen, aangestuurd door het bestuur van de hiervoor gevormde stichting Hoonhorst 250, broeden al maanden op plannen. Ze betrekken daar ook nadrukkelijk de buurtschappen bij. ,,Op 10 september komen we bij elkaar om te horen wat er aan ideeën is bedacht”, vertelt Marian Spin, voorzitter van de werkgroep PR. ,,Dan wegen we af welke plannen haalbaar zijn en stemmen we ze op elkaar af.”

Openingsfeest

Enkele zaken staan al vast: op 17 januari is er een openingsfeest in en rond de kerk en er komt een Historische Dag op 16 mei op het kerkplein. Die laatste wordt dé feestdag rond het jubileum. Eén van de vier werkgroepen concentreert zich op de invulling hiervan, terwijl de werkgroep Jaaractiviteiten zich richt op de jaarlijkse festiviteiten op andere momenten in 2020. ,,Activiteiten die elk jaar plaatsvinden, krijgen een extra feestelijk karakter”, weet Spin.

Jubileumbier

Ook wordt er een speciaal Hoonhorster biertje ontwikkeld. ,,Gebrouwen door de Vechtdal Brouwerij, met een smaak die past bij dit dorp”, zegt Eline Elshof, voorzitter van Plaatselijk Belang Hoonhorst en omstreken. ,,Een beetje zoetig, op basis van vlierbloesem.” Het etiket wordt ontworpen door Jeroen Krabbé, die een tweede huis heeft in de omgeving.

Schuilhut

Vrijwilligers van de RK-kerk bereiden een historische bruiloft voor, die in september 2020 te zien moet zijn. De werkgroep Historisch Behoud wil blijvende tastbare herinneringen realiseren, zoals een schuilhut op een kruising van historische wegen, een historische wandelroute, stoeptegels met opschriften en een dorpsquiz. Ook produceert de Videoclub Heino momenteel een promotiefilm over de identiteit van Hoonhorst.

Quote Het wordt een levend historisch schouwspel Eline Elshof, voorzitter PB Hoonhorst

Historische Dag