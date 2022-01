Hoonhorst heeft geld om eigen dorpscafé te behouden bij elkaar (en zoekt nu een nieuwe uitbater)

De officiële overdracht volgt binnen enkele weken, maar het is het dorp Hoonhorst gelukt in sneltreinvaart de 750.000 euro binnen te halen die nodig is om café Kappers over te nemen. En met dat bedrag gaat het ook lukken om nadat Karin en Jean Huitink als huidige uitbaters de sleutels afgeven een vloeiende doorstart te maken, weet Andries van Daalen. Hij is voorzitter van de opgerichte Dorpscoöperatie Hoonhorst. ,,Als je ziet hoe snel dit gegaan is... Daar krijg ik koude rillingen van. Heel bijzonder. Ik dacht dat zoiets alleen op Urk kon.”