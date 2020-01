Hoonhorst opent jubileumjaar met eigenheid, noaberschap en ‘Jeroen Krabbé-biertje’

Wim van Lenthe (75) overleden: Oudleusen neemt afscheid van zachtaardi­ge creatieve­ling

15 januari Bebaard, maar bedaard. Iemand die niet hield van het conflict, en het als journalist in Salland en het Vechtdal vreselijk vond om ‘rotdingen’ over mensen te schrijven. Wim van Lenthe (75), onder meer zo’n veertig jaar verbonden aan de Stentor en haar voorlopers, is in zijn Oudleusen overleden.