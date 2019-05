Hoonhorst treurt om Sandra Schrijver

‘Limburg? Om te fietsen is het Vechtdal veel mooier’

13:03 Toerclub Dalfsen is er maar druk mee, nu zaterdag voor de vijfentwintigste keer de Vechtdaltoer wordt gehouden. Met al heel wat jaartjes Erben Wennemars als naamgever. Die vervult zijn promotionele rol met verve. ,,In het westen van het land is het druk en Limburg wordt door wielrenners overspoeld. Je kunt nergens zo mooi fietsen als in het Vechtdal.”