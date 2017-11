Hospice Dalfsen verkocht aan Hospicebestuur

Extra verantwoordelijkheid

Het Hospice is vijf jaar geleden geopend in de voormalige pastorie aan de Bloemendalstraat naast het voormalige ontmoetingscentrum Pniël. Het eigendom brengt, naast verlaging van kosten, ook extra verantwoordelijkheid met zich mee. ,,Wij moeten nu zelf het onderhoud en de verzekering regelen, glas, brand en opstal. Als er straks schilderwerk is, dan is dat voor eigen rekening. Dat hoort bij zo’n eigendom hè. Maar het pand zit verder goed in het onderhoud en we denken dat we de eerste jaren wel vooruit kunnen.”

Legaat

,,Ooit is er een legaat gekomen van een mevrouw die onbekend wil blijven. Het bedrag noem ik niet, maar het is ongeveer de helft van de aankoop van het pand. De andere helft is een lening. Die lening is verstrekt onder gunstige voorwaarden omdat het voor het hospice is. Ook van een particulier gekregen. Er zit wel rente op, maar dat is lager dan de bank. Doordat we maar de helft hoeven lenen, zijn de maandelijkse lasten fors verlaagd. Dat zijn twee vliegen in één klap.”