Hulpdiensten rukken uit voor ‘drugsafvalvondst’ en ‘uit de hand gelopen zwemfeest’ in Dalfsen

Met video Politie­paar­den, honden en agenten met hun knuppel denderen door de Voorstraat: ‘Wegwezen!’

Door de Voorstraat in Zwolle stormt een menigte studenten recht op de politie af. ,,Kom dan!”, roept één van de jongens. ,,Pak ze!”, schreeuwt een ander terwijl hij zijn capuchon nog wat verder over zijn hoofd trekt. Verderop staan een paar agenten en handhavers met hun wapenstok in de aanslag. Maar dit is geen echte uit de hand gelopen uitgaansavond, het is een training.