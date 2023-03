Hulpverleners oefenen realistische scenario’s in vakantiepark in Dalfsen

Zorgpartij Ygdrasil koopt dit riante optrekje in Heino voor zorgappar­te­men­ten: ‘Van energiela­bel Z naar A’

Zorginstelling Ygdrasil is van plan om zestien zorgwoningen te creëren in het buitengebied van Heino. Aan de Molenweg is daartoe een miljoenenerf aangekocht. Deze locatie dient als vervanging voor die in Olst, waar de stichting een pand met achterstallig onderhoud huurt.