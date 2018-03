IJsbanen Lemelerveld en Heino open, Dalfsen gaat zaterdagmiddag 'los'

,,Het ijs op de plekken waar wakken waren was vanmorgen ook dik genoeg'', vertelt secretaris Jan Kleinlugtebeld van de Lemelerveldse ijsbaanvereniging. Vrijdag kan er geschaatst worden tot 17.00 uur, en vanavond van 18.30 tot 21.30 uur. Zaterdag is ijsbaan 't Schaatspunt geopend van 10.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.30 uur. Als er zondag ook nog goed en veilig geschaatst kan worden, is de openingstijd van 10.00 tot 17.00 uur.

Dalfsen

De ijsbaan van de Stokvisdennen in Dalfsen gaat zaterdagmiddag om 12.00 uur open. Donderdagnacht was de vorst nog niet genoeg, waardoor de ijsmeester vrijdagmorgen een ijsdikte van 5 cm kon meten. ,,Te weinig om vandaag veilig open te kunnen gaan'', vertelt pr-man Herben Scherpenkate. ,,Gezien de verwachte vorst van vrijdag op zaterdag, er wordt zes graden onder nul voorspeld waarmee er een centimeter ijs bij kan komen, hebben we besloten om zaterdag om 12.00 uur open te gaan. We gaan dan zien hoelang de baan het gaat houden. Stilletjes hopen we zelfs nog dat we zondag ook nog open kunnen.''