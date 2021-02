IJsverenigingen lopen warm voor verwachte topdagen op ijsbanen

Video Gezamenlij­ke oproep aan Dalfser jongeren: praat met iemand als je niet goed in je vel zit

29 januari Verschillende organisaties in Dalfsen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een oproep te doen aan jongeren. De vrees is dat er in de gemeente jeugd rondloopt met mentale problemen. De boodschap daarom: ,,Blijf praten met iemand over hoe het gaat, of het nu met je ouders, docent of een vriend is of via een hulpverlener. Juist in deze lastige coronaperiode!’’