Ilse Warringa: Het is heerlijk om juf Ank te spelen, om er van alles uit te flappen

,,Gewoon normaal doen, mam. Het wordt vast een leuk gesprek. Want de serie is gewoon leuk.'' Het is haar 10-jarige dochter Wies die Ilse Warringa geruststelt, vlak voor haar tv-optreden bij De Wereld Draait Door.



Best een spannend momentje voor de actrice, die geboren en getogen is in Dalfsen en nu in Amsterdam woont. Aanleiding om aan te schuiven is het succes van De Luizenmoeder. De 42-jarige Warringa werkte de afgelopen twee jaar met hart en ziel aan de comedyserie. Ze schreef het script, deed de casting en speelt de rol van Ank, de juffrouw from hell van groep 3.



De wijze raad van dochterlief blijkt succesvol; Ilse zit bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel alsof ze nooit anders heeft gedaan. Van Nieuwkerk is laaiend enthousiast, zelfs bij sidekick Jan Mulder verschijnt een lach op het gezicht; hij omschrijft de nieuwe serie als 'heel vilein'.

Artikel gaat onder de video verder

Tv-analyticus Angela de Jong noemt De Luizenmoeder 'verreweg het grappigste dat in jaren op tv te zien is geweest'. Ze noemt jou in de rol van juf Ank de ster van de serie. Zag je het succes aankomen?

,,Helemaal niet, echt niet. Mijn gevoel voor humor is vrij specifiek. Zwartgallig ook. Ik houd van ironie, ik ben er mee opgegroeid. Het ontroert me dat veel mensen datzelfde gevoel voor humor blijken te hebben. Dat ze schaamteloos kunnen lachen om grappen over huidskleur of spleetogen. Het is heerlijk om juf Ank te spelen. Om alles hardop te kunnen zeggen waar politiek correct Nederland van op tilt slaat. We leven in een tuttige tijd waarin het lijkt alsof mensen geen grap meer durven te maken. Elke discussie wordt in Nederland tot onmetelijke hoogte opgevoerd. Dat geeft zoveel spanning. Beter zou het zijn om eens even af te wachten, niet gelijk een mening te hebben maar een suddermomentje te nemen. En juist lachen om situaties die gevoelig liggen. Dat lucht op. Lachen om gevoeligheden, we moeten het veel vaker doen. Het relativeert enorm en verbindt mensen.''

Voor diegenen die het nog niet hebben gezien: waar gaat de serie over?

,,De Luizenmoeder speelt zich af in een van de meest herkenbare arena's in Nederland: de absurdistische wereld van de basisschool. Of de school nu in Amsterdam staat of in Zwolle, overal is het een bijzondere minimaatschappij met eigen schoolpleinregels, parkeerbeheer, hangouders, tienminutengesprekken, klassenapp-groepjes, klaaroverdiensten en... luizenmoeders.''

Herkenbaar voor veel ouders, maar ook voor onderwijzers?

,,Die onzekerheid als je voor het eerst zo'n plein oploopt, die kent iedereen. Ik was dus een luizenmoeder op de school van mijn kinderen. Het was werkelijk ongelooflijk wat andere moeders tijdens dat luizenpluizen allemaal over de kinderen uitkraamden. Zo van: 'Ik zie ze bij bosjes over je hoofd lopen, gatver'. Maar ook mensen uit het onderwijs herkennen zich in het beeld van ouders die alles beter denken te weten. Of van die ouders die maar blijven zwaaien naar hun kind en vervolgens nog uren op de gang met elkaar staan te klitten.''

Hoe was het op jouw eigen basisschool in Dalfsen?

,,Mijn ouders hadden niet echt een idee over wat zich allemaal op school afspeelde, ze bemoeiden zich nergens mee. En dat deden andere ouders ook niet. We kregen twee keer per jaar een rapport, dat was het. Er waren geen kinderen met ADHD, dyscalculie of autisme. Je had slimme en minder slimme kinderen. En volgens mij was er ook geen luizenmoeder.''

Zijn er al plannen voor seizoen 2?

,,Succes is natuurlijk relatief. Het kan zo over zijn. Maar het zelf schrijven vind ik heerlijk, ik kan moeiteloos een tweede serie uitwerken. En dan het acteren. Als klein meisje wilde ik al op de planken staan. Ik heb verschillende theaterproducties op mijn naam, trek de komende weken met de voorstelling Popje hou je muil door het land. In deze mengvorm van toneel, cabaret, poppenspel en mime liggen humor en tragiek ook dicht bij elkaar. De Luizenmoeder is mijn eerste grote tv-serie. Dat mensen het grappig vinden, is prachtig. Ach weet je: KWW, kiek'n wat wordt.''