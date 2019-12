Imminkhoeve wil ontmoetingsplek in Lemele creëren met nieuw PostNL-punt

Aangepaste vakanties voor mensen met beperking



De Imminkhoeve is een stichting voor aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Met het nieuwe PostNL-punt wil de stichting hiermee haar rol van centrale ontmoetingsplek in het dorp versterken, waar Plaatselijk Belang Lemele erg blij mee is. In de in 1971 geopende Imminkhoeve kunnen inwoners van Lemele en omgeving ook terecht voor wekelijkse yogalessen, maandelijkse bingoavonden (elke vierde dinsdag van de maand) en een lunch of diner in het Grand Café. In de zomer komt er vlak voor het nieuwe postpunt een terras, waar bezoekers even kunnen relaxen.