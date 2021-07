In Dalfsen ontvang je vanaf vandaag niet alleen statiegeld op plastic flesjes, maar ook op blikjes

Sterren­kijk-plek­ken in Dalfsen? ‘Dat trekt nog meer feestende jongeren aan’

1 juni De gemeente Dalfsen heeft drie locaties op het oog, waar het in de nacht aardedonkere is zonder dat er sprake is van storende verlichting van straatlantaarns, woning en bedrijven. Dat is goed voor de fauna. Maar deze sterrenzones worden ’s nachts ook opengesteld voor publiek. Buurtbewoners zijn onaangenaam verrast. ,,Dit trekt alleen maar meer feestende jongeren aan.’’