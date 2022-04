In Nieuwleusen kunnen de spandoeken nu echt de kast in: ‘De N377 is een stuk veiliger geworden’

MET VIDEO ‘Statie­geld­dorp’ Dalfsen richt speciale plekken in om plastic flesjes achter te laten: ‘Komen ze niet in de weilanden’

Dat Dalfsen ‘om even te wennen’ vast begon met uitkeren van statiegeld voor lege blikjes heeft het geweten, toen de gemeente vorig jaar in luttele weken duizenden euro's moest uitkeren. Nu zijn daar echter heuse statiegeldplekken, bedoeld om lege plastic flesjes achter te laten. Kinderen kunnen die dan voor een zakcentje inleveren bij de supermarkt. ,,Anders komen ze in het restafval.”

14 april