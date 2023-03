In zijn geliefde Dalfsen is door hersenletsel geen geschikt huis voor Michiel (24): ‘Wil hier niet weg’

Hij was in 2016 slachtoffer van een verkeersongeval waardoor hij nooit meer de oude zou worden. Michiel Krisman (24) kampt sindsdien met niet-aangeboren hersenletsel. Zijn droom is ondernemer worden, maar hij wil ook graag uit huis bij zijn ouders. Alleen: in Dalfsen is geen geschikte woonvorm voor hem. Daar legt hij zich niet bij neer.