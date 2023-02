Ingeklemd tussen industrie, spoor, zonneparken en windmolens maken inwoners Dalfsen-West zich zorgen: ‘Waar is de leefbaarheid?’

Dana verhuist liever dan terug te keren naar gaswoning in Dalfsen: ‘Kan nu leven weer oppakken’

Wel of niet verhuizen naar een andere woning? Voor die vraag stonden en staan bewoners van de veel besproken ‘gas-woningen’ in Dalfsen. Dana Boesjes (26) had er geen vertrouwen meer in en verhuisde. „Nu kan ik eindelijk weer mijn leven oppakken.”