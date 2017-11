Instructies voor vrijwilligers achter de bar in Dalfsen

Barvrijwilligers in de gemeente Dalfsen worden deze week qua kennis bijgespijkerd door een specialist van verslavingszorgorganisatie Tactus. Aan het eind van de avond is er certificaat als beloning.

Dalfsen Alcohol mag pas als je 18 bent en twee vingers schuim in een mooi getapt glas bier is zo ongeveer de norm. Die weetjes klinken voor veel mensen bekend in de oren, maar iemand die achter de bar staat moet over meer kennis beschikken.

Ter bevordering van de kennis belegt Tactus en samenwerking met de gemeente Dalfsen drie instructieavonden in Lemelerveld, Dalfsen en Nieuwleusen. Burgemeester Han Noten ziet de Instructie Verantwoord Alcohol schenken als een mooi middel. ,,Wij willen verenigingen graag helpen om te voldoen aan de normen, want dat is echt fijner dan handhaven.’’

Twee ambtenaren van de gemeente Dalfsen (Willem-Jan Velderman en Anna-Mieke Kempenaars) hebben het project omarmd. Velderman: ,,In 2014 hebben we een vergelijkbare campagne gedaan omdat toen de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik van 16 naar 18 ging. Er is geen directe noodzaak voor een herhaling, maar ondersteuning vinden we nuttig.’’ De instructieavonden worden gegeven door Alex Govers (56) van Tactus.

Wat is de beste tip voor een barmedewerker?

,,Wij vinden het vooral belangrijk om mensen tot nadenken aan te zetten. Op zo’n instructieavond beginnen we altijd met het verduidelijken van de wettekst, dat is het saaie gedeelte. Vervolgens komen we bij de praktijkvoorbeelden en hoe je daarmee om kunt gaan.’’

Een mooi voorbeeld?

,,Wat doe je bijvoorbeeld als iemand meerdere biertjes en bestelt en die persoon gaat ermee in de richting van jongeren die nog een 18 zijn? Dat is een lastige, want als er iemand van de inspectie zou langskomen riskeer je een boete van 1200 euro.’’

Wat doe je dan als vrijwilliger?

,,Ik moet eerlijk zeggen dat dit voorbeeld bij verenigingen niet vaak voorkomt, maar het advies is om in gesprek te gaan. Ik probeer op de instructieavonden mensen te prikkelen met praktijkvoorbeelden. Hoe reageer je als ouder als je kind naar een uitwedstrijd meerijdt bij iemand die gedronken heeft? Hoe vaak hoor je niet zeggen: één biertje mag. Maar een beginnend bestuurder kan al met een biertje de klos zijn. Los van het verzekeringsaspect.’’

Eigenlijk zou er alleen fris moeten worden geschonken in de kantine?

,,Dat zeg ik niet. Een biertje moet wel duurder zijn dan een glaasje fris. En laten we niet vergeten dat we in Nederland 1,1 miljoen mensen hebben die een probleem hebben met alcohol. Het blijft een bijzonder goedje. Ik ben er van overtuigd dat barmedewerkers met een certificaat een meerwaarde hebben.''