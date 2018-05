Jaarrekening Dalfsen sluit met kleine plus

Het huishoudboekje van de gemeente Dalfsen over 2017 sluit met een kleine plus van 209.000 euro. Dat is dan wel nadat een winst van 5,2 miljoen euro is doorgesluisd naar de reserves van het grondbedrijf. Door een aanpassing in de regelgeving moest die winst eerder worden genomen. Het batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente, die kan worden ingezet voor nieuw beleid.

Ten opzichte van de begroting was het resultaat over vorig jaar nog beduidend beter. Na diverse tussentijdse aanpassingen werd namelijk verwacht dat de gemeente 135.000 euro tekort zou komen.

Wolken

De meevaller verhindert niet dat wethouder Ruud van Leeuwen (financiën) donkere wolken ziet opdoemen. “De kosten binnen het sociaal domein, en met name bij de jeugd zijn in 2017 sterk toegenomen", aldus Van Leeuwen. "Tegelijkertijd wordt er door het Rijk ook bezuinigd op deze posten. Deze ontwikkeling baart me wel zorgen, want dit werkt ook door naar de komende de jaren.”

Jeugdhulp

Op de jeugdhulp heeft Dalfsen vorig jaar 379.000 euro moeten toeleggen omdat de vraag naar ondersteuning bij opvoeden stijgt. Dat is een trend die volgens het college regionaal en landelijk zichtbaar is. "Na twee jaren zien we dat inwoners steeds beter het loket en daarmee de toegang weten te vinden. Daarnaast zijn effecten zichtbaar zoals meer integrale aanpak van problemen, die dan vervolgens leiden tot een toename van de inzet van jeugdhulp", zo staat in een toelichting op de jaarrekening. Het cijfer werd ook beïnvloed doordat vorig jaar 'een forse korting' op de rijksbijdrage is doorgevoerd.

Bouwleges

Belangrijkste meevaller was vorig jaar het bedrag dat binnen kwam aan bouwleges. Dat leverde een voordeel van 308.000 euro op ten opzichte van de begroting. Vooral in het laatste kwartaal is het aantal aanvragen voor vergunningen voor projecten met hoge bouwkosten sterk toegenomen. Daarbij ging het met name om woningbouwprojecten in Oosterdalfsen en Nieuwleusen en verschillende grote verbouwprojecten.

Verlofdagen

Doordat meer objecten in de heffing konden worden meegenomen leverde de OZB vorig jaar 135.000 euro meer op dan verwacht. De overheadkosten van de gemeente vielen 246.000 euro lager uit dan begroot. Het voordeel zat hem vooral in het terugdringen van het stuwmeer aan verlofdagen voor de ambtenaren. Voor de verdere afwikkeling daarvan is 153.000 euro minder nodig dan tot dusver aangenomen.

Strooizout

Naast de jeugdhulp vielen ook de kosten voor het beheer van de openbare ruimte tegen. Onder meer onvoorziene kosten bij het onderhoud van verhardingen, een verhoging van de prijs van strooizout en vervanging van beschoeiingen zorgden voor een tegenvaller van 117.000 euro.