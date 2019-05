Jagtlusterallee Dalfsen wordt lokale proeftuin voor alternatieve bestrijding eikenprocessierups

Na 14 jaar komt er een einde aan Sauna Kontrast in Dalfsen: ‘Het was onvermijde­lijk’

23 mei Wie in Dalfsen nog even wil genieten van een opgieting op dompelbadje moet snel zijn, vanaf 1 augustus sluit de sauna in sportcomplex Kontrast namelijk de deuren. De kosten wegen niet meer op tegen de opbrengsten. Het moeilijke belsluit leidt tot tranen bij vaste bezoekers. Maar er is ook begrip. Eigenaar Hanny Hilgenkamp: ,,Zakelijk is het gewoon niet meer haalbaar.’’