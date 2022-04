Jan (68) uit Dalfsen heeft alle ruimte voor een tiny house, maar bijna niets mag ‘Er is nú woningnood’

uitslag verkiezingen - reacties Gemeentebe­lan­gen Dalfsen haalt meer stemmen, maar minder zetels: ‘We staan er goed op’

Gemeentebelangen in Dalfsen haalt opgelucht adem, nu een mogelijk ‘Jos-effect’ op de uitslag van de verkiezingen is uitgebleven. Met 8 zetels blijft de partij de grootste, tot tevredenheid van ‘interim-lijsttrekker’ André Schuurman. ,,Als een derde van de bevolking op je partij stemt, dan staan we er goed op.”

17 maart