Jan Bonte na coronakritiek aan de kant gezet door ziekenhuis: wie is deze neuroloog uit Dalfsen?

De Firma wil in Vechtdal met hoorspel Thuis kerstwarm­te bieden in kille coronatijd

14 december Theatergroep De Firma wil de inwoners van het Vechtdal een beetje warmte geven deze periode via een ouderwets hoorspel. Het verhaal Thuis is op kerstavond te beluisteren via Vechtdal FM: ,,Het is iets om je op te verheugen.’’