Jeugd in Dalfsen gooit met flessen en vuurwerk naar agenten

Populari­teit carbid­schie­ten verrast burgemees­ter Hardenberg: veelvoud van veertig

31 december Honderden liefhebbers hebben bij de gemeente Hardenberg gemeld dat ze vandaag het oude jaar gaan uitluiden met daverende carbidknallen. Terwijl anders goedgekeurd consumentenvuurwerk in dit bijzondere jaar is verboden, is carbidschieten tussen tien uur vanmorgen en twee uur in de nieuwjaarsnacht gewoon toegestaan volgens de algemene plaatselijke verordening (apv). Boa's en politie gaan op pad om toe te zien op een veilig verloop, binnen de coronaregels.