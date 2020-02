Johnny Hogenkamp (53) zet varkensbedrijf in Oudleusen te koop, op zoek naar rust

Het bord staat nog niet op het erf aan de Schapendrift, maar in de kleine wereld die de varkenssector toch is, is dat niet nodig om bekendheid te krijgen: het bedrijf van Johnny Hogenkamp in Oudleusen staat te koop. En na slechts een paar dagen weet iedereen dat. Hij ontvouwde begin deze week de plannen om te stoppen voor zijn personeel, bracht leveranciers op de hoogte en leverde zijn column alvast in voor landbouwvakblad Vee & Gewas, dat vandaag (zaterdag, red) bij boeren op de mat valt. ,,In die column wil ik graag actueel zijn, en dus heb ik er onze plannen om te stoppen beschreven. Een redactrice belde of ze nu alvast een bericht mocht maken, en dat vond ik goed. Woensdag had ik hier vijftig varkensboeren over de vloer, maar het nieuws was al uitgelekt. Het was het gesprek van de avond.”