Joke wil geen verrassingen: ze heeft haar energiebedrag op prijsplafond van 240 euro gezet

Parkeer­plek zat, te veel leegstand: zo staat centrum van Raalte ervoor (en blijf je er langer als bezoeker)

Hoe staat het centrum van Raalte ervoor? Uit onderzoek van Goudappel blijkt dat het voor de wind gaat met het centrum. Wethouder Breun Breunissen en accountmanager Macha Haerkens vertellen tijdens een wandeling door het hart van Raalte wat er goed gaat en waar nog verbetering in zit. ,,We gaan langzamerhand van place to buy naar place to be met dit centrum.’’