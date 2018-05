Jonge chauffeur niet schuldig aan ernstig ongeval bij Dalfsen

De 21-jarige Tjebbe K. V. draagt geen schuld aan het auto-ongeluk bij Dalfsen waarbij in februari 2016 hijzelf en een van zijn vrienden zwaargewond raakten. Tot die conclusie is de rechtbank in Zwolle vandaag gekomen.

Tegen V. was twee weken geleden een werkstraf van 60 uren en 12 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist. Het Openbaar Ministerie verweet hem dat hij onder invloed van cannabis had gereden en daarom door 'aanmerkelijke schuld' een ongeval met zwaar lichamelijk letsel had veroorzaakt. De auto waarin hij en twee vrienden zaten raakte op de Poppenallee bij Dalfsen van de weg en crashte tegen een boom.

Cannabis

Naar het oordeel van de rechtbank staat wel vast dat V. op die stormachtige avond cannabis heeft gebruikt, nadat het drietal in Zwolle een coffeeshop had bezocht. Maar het is niet duidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld bij het ongeval.

Aquaplaning