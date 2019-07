Jongen (16) verdacht van brandstichting waarbij zijn broer om het leven kwam

Video Verslagen­heid in Nieuwleu­sen nu blijkt dat dodelijke brand aangesto­ken is

26 juli In Nieuwleusen wordt met verslagenheid gereageerd op het nieuws dat de brand twee weken geleden, waarbij de 22-jarige Cézary om het leven kwam, is aangestoken. De oudste zoon des huizes sliep op de zolder toen de brand uitbrak en overleefde de brand niet. Dat er nu opzet in het spel lijkt, leidt tot een verlammende schok in de buurt.