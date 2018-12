Jongeren sturen brief naar gemeente Dalfsen over afketsen JOP Lemelerveld: ‘Dit is een klap in het gezicht’

,,Wij vragen in de brief aan de gemeenteraadsleden of zij begrijpen wat het effect van hun besluit is voor de jongeren", zegt directeur Wout Noorman. Lang leek het erop dat een JOP bij sportpark Heidepark er zou komen, mede omdat wethouder Jan Uitslag zich hier hard voor maakte. Afgelopen dinsdag stuurde een meerderheid van de raad het plan echter terug naar de tekentafel, omdat er meer onderzoek moet worden gedaan naar alternatieve locaties. ,,We zijn al tijden met hen bezig en hadden een plek gevonden. Het is jammer dat al die energie nu op de lange baan wordt gezet", zegt Noorman.