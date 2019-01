Jongleertoppers strijken neer in Dalfsen voor NK

videoEen kegel, bal, ring of diabolo in de lucht houden, oftewel jongleren. Deze maand is het open nationaal kampioenschap in De Trefkoele in Dalfsen.

Een vloek is in een zucht gemaakt, en Casper Klop kan als een van de organisatoren van het NK jongleren dat in Dalfsen wordt gehouden simpelweg niet garanderen dat de krachttermen achterwege blijven als een kegel, bal, ring of diabolo op de grond klettert. ,,Het is aan iedere deelnemer zelf om met dergelijke frustraties om te gaan. Dat is best lastig, want als je een kegel laat vallen, kijkt de hele zaal mee. Maar je kunt ook met minder ballen jongleren. Of een creatieve oplossing bedenken als er eentje op de grond ligt, zodat het niet opvalt. Dat kan de jury waarderen."

Circus

Na drie jaar Helmond is het nu de beurt aan de Dalfsen om het open nationaal kampioenschap te mogen organiseren. Bij de vorige edities deden er zo'n vijfentwintig deelnemers mee, maar die kwamen dan wel over vanuit onder meer Hongarije, Israël, Polen, Engeland en Duitsland om hun kunsten te vertonen.

Want een circus blijft het, zegt ook Klop, die naar eigen zeggen zelf aardig kan jongleren. ,,Er wordt wel vaker een vergelijking gemaakt met clowns en er zijn deelnemers die ook in een circus werken. In een moderne variant, meer met theater, show en dans. Het klassieke circus met clowns en veel dieren is aan het verdwijnen. Er komt iets creatiefs voor terug. Jongleren."

Ontmoetingscentrum De Trefkoele is na een korte zoektocht - daar kwam geen bidbook aan te pas - gevonden als nieuw strijdveld. Het NK in het eerste weekeinde van januari duurt drie dagen, waarbij de deelnemers in een slaapzakje overnachten in de sporthal. Nee hoor, het toernooi is geen verkapte dekmantel om drie dagen en nachten de beest uit te hangen, verzekert Klop (21) glimlachend. ,,Maar het wereldje eromheen is wel iets wat me aanspreekt. In Helmond moest we jongleren in de foyer, maar we willen meer een festivalsfeer creëren. Met een hal, een tribune en een podium zoals ze in Dalfsen hebben. En jongleurs kunnen vaak maar moeilijk stoppen, en willen tot in de nacht hun trucs aan anderen laten zien."

Naamsbekendheid

Dat er animo uit heel Europa is voor het toernooi, schrijft Klop toe aan het geringe aantal wedstrijden. ,,In Amerika wordt een soort wereldkampioenschap gehouden, maar hier zijn minder toernooien. Dus komt heel Europa hier op af. En winnen we aan naamsbekendheid."

Een ervaren jury beoordeelt straks de verschillende oefeningen. Er zijn verschillende competities, maar meest interessante zijn de vijf minuten die de jongleurs zelf kunnen invullen. Aan iedere truc zit dan wel een technische moeilijkheidsgraad, een zwaartekrachtkunstenaar scoort het meest met een worp die niemand kent. En dan betekent het dus niet dat de jongleur die de meeste ballen tegelijk hoog kan houden per definitie wint. ,,In de finale van vorig jaar lukt het iemand om zeven kegels tegelijk rond te gooien. Dat is zo'n beetje wel het record."