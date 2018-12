JOP bij sportpark Lemelerveld van de baan

De Dalfser gemeenteraad heeft een dikke streep gehaald door het voornemen om een jongerenontmoetingsplaats te realiseren bij sportpark Heidepark in Lemelerveld. In plaats daarvan mag wethouder Jan Uitslag onderzoek doen naar de haalbaarheid van een JOP op enkele alternatieve locaties.

De wethouder haalde bakzeil met het collegevoorstel, ondanks het feit dat dat dat er kwam op initiatief van een dertigtal jongeren zelf. Die vroegen erom, wezen een geschikte locatie aan en gingen zelf in gesprek met de omwonenden en enkele sportverenigingen. Uitslag zelf ging eveneens om tafel met de sportclubs, maar het gespreksverslag was kennelijk te positief van toon. Want kort voor de besluitvorming in de gemeenteraad lieten de sportclubs weten dat ze een JOP niet zien zitten op die plek.

Schrappen

Met name dat argument - het ontbreken van draagvlak bij de gebruikers van het sportpark - woog zwaar voor Gemeentebelangen, VVD, PvdA en D66, die zich aansloten bij een drastisch wijzigingsvoorstel: het Heidepark te schrappen als mogelijke JOP-locatie en B en W te laten kijken naar de haalbaarheid van twee of meer alternatieven, met name de hoek Hoenderweg/Vilstersedijk en op het Kroonplein. Zowel Uitslag als Rietje Lassche van de ChristenUnie stelden voor om het Heidepark alsnog mee te nemen in dat onderzoek, maar daar was Inge Haarman (Gemeentebelangen) duidelijk over: ,,Dat hoeft niet, dat is zonde van het geld.”

Impasse

Voor Jan Uitslag waren de druiven zuur: ,,Jammer en teleurstellend, vooral omdat de jongeren er zelf zoveel tijd in gestoken hebben. We zijn hier verdikkeme een jaar mee bezig geweest. Denkt u dat we andere locaties helemaal niet hebben onderzocht? U creëert een rare impasse. Want elke plek die je aanwijst, zal op bezwaren stuiten. Ik voorzie dat dit ertoe leidt dat er uiteindelijk helemaal geen JOP komt in Lemelerveld.” Dat laatste namen sommige fracties hem niet in dank af. ,,We kijken wel degelijk naar burgerparticipatie, alleen bekijken wij het van de kant van de sportclubs”, aldus VVD’er Gerrit Jan Veldhuis.

Skatebaan