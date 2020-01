Jubilerend USV Nieuwleusen blinkt vooral in derde helft uit

,,Natuurlijk streven we naar sportieve successen, met name het eerste elftal’’, zegt voorzitter Michiel Smudde. Sowieso groeit USV de laatste tien, vijftien jaar hard: het ledental steeg van ruim 400 naar meer dan 550. ,,Enerzijds neemt het aantal meisjes en vrouwen flink toe, anderzijds haken we in op nieuwe trends als zeven-tegen-zeven en wandelvoetbal’’, verklaart Smudde. ,,Zo kunnen ook de oudere leden, die anders rustend lid geweest zouden zijn, actief blijven. En ze genieten dan nóg meer van de derde helft. Want daar zijn we bij USV best wel goed in.’’

Documentaire

Behalve de sfeer en het familiegevoel van de huidige derdeklasser is ook kenmerkend dat onder de leden zoveel andersoortig talent te vinden is. Zo wordt tijdens de reünie een soort Andere Tijden Sport vertoond over de clubgeschiedenis. ,,Enkele leden hebben de archieven uitgebreid doorgespit en het vele filmmateriaal, dat teruggaat tot circa 1930, is weer door andere leden gemonteerd tot een mooie documentaire’’, verklaart jubileumcommissielid Johan Gerrits. ,,Of de extra dikke jubileumuitgave die dezer dagen huis-aan-huis wordt verspreid in Nieuwleusen. Behalve het drukwerk is al het andere verzorgd door clubleden.’’

Topclubs

Die zelfwerkzaamheid strekt zich ook uit tot de accommodatie van USV, die er altijd piekfijn bij ligt. Een onderhoudsploeg is daarvoor vrijwel dagelijks in touw. Dat leidde tot bijzondere wedstrijden op sportpark Hulsterlanden. Nationale en internationale topclubs oefenden er, maar ook jeugdinterlands werden naar Nieuwleusen gehaald. Daarnaast verwent de club zijn sponsors regelmatig met landelijk bekende gastsprekers. Mensen als Johan Derksen, Pim Verbeek en vele andere coryfeeën kwamen uitgebreid vertellen op de sponsoravonden. ,,Verscheidene van onze leden hebben veel contacten in de voetbalwereld”, verklaart Smudde.

Uitbreiding

De jubileumactiviteiten hebben nog een achterliggend doel. Edwin Brinkman, voorzitter van de vijfkoppige jubileumcommissie: ,,Naast onderlinge verbondenheid dragen ze ook bij aan ons belangrijkste doel voor de komende jaren, namelijk de accommodatie verder op peil brengen. Er zijn uitbreidingsplannen voor onder meer de kleedaccommodatie en het clubhuis. Die willen we mede bekostigen met de opbrengst van de activiteiten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’’