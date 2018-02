'Juf Ank' een tv-talent? Dat wisten ze bij ziekenhuis MST in Enschede al jaren

Koning van de strijd tegen Lelystad Airport wint Vechttrofee

1 februari Leon Adegeest van actiegroep HoogOverijssel is uitgeroepen tot de beste promotor van het Vechtdal van 2017. Hij is de man die ontdekte dat er talloze fouten zitten in de geluidsonderzoeken van Lelystad Airport. Daarmee bracht hij in zijn eentje de Tweede Kamer aan het twijfelen.