Juwelier in Nieuwleusen overvallen

Tegen 13.50 uur vond de overval plaats in de winkel aan de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen. Bij de overval, waarbij goederen werden weggenomen, waren twee mannen betrokken. Van één van hen is een signalement vrijgegeven.

Na de overval, waarbij mogelijk een (nep)vuurwapen werd gebruikt, vertrok het tweetal in een groene auto van het type Sedan. Met deze auto reed het tweetal over het Oosteinde richting de Vinkenbuurt. Een van de overvallers was in de leeftijd 50 tot 60 jaar en had een onverzorgd uiterlijk. Hij droeg een blauw mutsje en was ongeveer 1.60 meter lang. Verder droeg de man jeans, een donkere jas met capuchon, sportschoenen en had hij ook nog twee blauwe AH-tassen bij zich.