Kaasfabriek in Dalfsen loost illegaal op het riool: gemeente dreigt met financiële maatregelen

Ook heeft Royal Bel Leerdammer zonder vergunning oplosmiddel natronloog, melk en wei via het riool afgevoerd en heeft het ‘ongewone voorvallen’ in de fabriek tegen de regels in niet gemeld. Het is voor de gemeente Dalfsen genoeg reden om een dwangsom te overwegen. Bel Leerdammer heeft twee weken de tijd om op dat voornemen te reageren, anders riskeert het forse boetes van tienduizenden euro's per vergrijp. Ook het waterschap is klaar met de misstanden die voornamelijk het milieu schaden en de rioolwaterzuiveringsinstallatie overwerk bezorgen.