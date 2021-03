Kamerlid Von Martels (CDA) uit Dalfsen sluit overstap naar BoerBurgerBeweging niet uit

over de tong Herberg de Witte Gans kookt met liefde op Valentijns­dag

19 februari Op een prachtig plekje in de bossen kon je voorheen aanschuiven voor gerechten uit de Franse en mediterraanse keuken. In de winter oogt de herberg in Dalfsen knus en rustiek, wat hadden we daar toch graag gezeten. Maar zoals de rest van de horeca is ook De Witte Gans veroordeeld tot thuisgerechten of geen gerechten.