Karatekampioenschap in Dalfsen van hoog niveau

Dit beeld herhaalde zich zaterdagmorgen vaak tijdens het IBF Open World Championship all style Karate. In sporthal 1 van De Trefkoele in Dalfsen kwamen ruim 220 deelnemers in actie. Uit veel Europese landen, maar ook uit Oekraïne, Oezbekistan, Japan, Mexico en de Verenigde Staten.

Schijngevecht

Zaterdag- en zondagmiddag bleek karate vooral een contactsport, waarbij zowel teams als individuele sporters het tegen elkaar opnamen. Maar de zaterdagmorgen stond in het teken van kata: een vaste serie bewegingen waarmee individuele deelnemers een schijngevecht leveren met een denkbeeldige tegenstander.

,,De jury let op kracht, balans en techniek", legt Hendrik Jan Ningbers uit. ,,En ook de zogeheten 'kiai', de strijdkreet, wordt beoordeeld."

Visitekaartje

Als bestuurslid van Budo Promotion Ommen organiseert Ningbers, evenals zijn zoon Henk-Jan, al jaren toernooien in de regio. ,,In november hebben we het Open Vechtdal Sambo Toernooi in Ommen en in maart 2019 vinden in De Trefkoele achtereenvolgens het Dutch Open Championships Sambo en het NK karate & hand-to-hand fighting plaats."

Het WK karate was dit weekend na een afwezigheid van tien jaar terug in Dalfsen, al vindt het slechts om de drie jaar plaats. ,,Met die Dutch Opens hebben we ons visitekaartje afgegeven", zegt Ningbers. ,,Vanwege onze ervaring en professionaliteit doen ook internationale bonden steeds vaker een beroep op ons."

Intimiderend

Voor de deelnemers blijft het een belevenis. Zoals voor de Duitse zusjes Nina (18) en Sarah (26) Harms uit Oldenburg. Nina doet voor het eerst mee, Sarah was er drie jaar geleden in haar vaderland al bij. ,,Ik ben heel zenuwachtig", zegt Nina. ,,Dit is het moment waarop alle training en voorbereiding er uit moet komen." Sarah: ,,En het niveau ligt hier wel heel hoog, dat is zelfs een beetje intimiderend."

Opvallend is het grote aantal deelnemers uit Oekraïne, een land dat niet bekendstaat als leverancier van karatetalent. ,,Toch is deze sport met zo'n tweehonderdduizend beoefenaren heel populair bij ons", zegt Soke Gartvich, vice-president van de International Budo Federation (IBF), in wier opdracht het toernooi wordt georganiseerd.

Levensstijl