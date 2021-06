Karavaan rijdt coronaproof langs geslaagd Dalfsen: gefeliciteerd!

Van wieg tot graf Herman Boerdijk (72) begon met koeien en eindigde met prijswin­nen­de paarden langs de Vecht

2 juni Samen met broer Gerard nam Herman Boerdijk (72) ooit de boerderij van vader in Dalfsen over. De koeien in de stal maakten uiteindelijk plaats voor paarden. Paardenfokker Boerdijk was - getuige de prijzen - naast een liefhebber ook een rasechte kenner.