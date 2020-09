Kermis Lemelerveld vanaf woensdag vijf dagen lang

Corona-gast­heer voorlopig nog niet in Vechtdal actief

16 augustus Corona-gastheren en -dames zijn al actief in steden als Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Ze controleren of mensen in de drukke stadscentra zich wel houden aan de coronaregels. Voorlopig gaan ze nog niet in het Vechtdal aan de slag.