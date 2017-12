Kerstevenement Oudleusen moet inwoners verbinden

Een kerstmarkt om geld in te zamelen voor de verdere inrichting van het dorpsplein in Oudleusen. Maar geld genereren is niet de enige reden dat het evenement ‘Kerst rondum de kaerke’ op zaterdag 16 december wordt georganiseerd. ,,Het moet vooral ook de saamhorigheid bevorderen.”

Het is volgens Oudleusenaar Jan Schoonhoven veel meer dan alleen een kerstmarkt. ,,Het is voor jong en oud. Er staan niet alleen kraampjes maar je kunt ook met verschillende activiteiten mee doen.” Schoonhoven organiseert samen met Henk Overhein het evenement. Daar zijn ze al een hele tijd druk mee bezig. Deze week zijn de twee begonnen met het verstoppen van kerstballen.

De actie ‘Vind de kerstbal’ is deze week begonnen. Wat houdt dat precies in?

,,We verstoppen op verschillende plekken kerstballen. Tot nu toe zijn er al drie verstopt. Dat doen we op verschillende plekken in de regio. Niet alleen Oudleusen maar bijvoorbeeld ook in Ommen. Op Facebook geven we hints waar de ballen kunnen liggen. Diegene die de kerstbal vindt, kan tijdens het evenement een cadeautje ophalen. Wat de vinders krijgen, verklappen we nog niet. De eerste kerstbal is al gevonden door een jongen. Die lag bij de kerk in Oudleusen.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om Kerst rondum de kaerke te organiseren?

,,Een paar jaar geleden werd er een fietstocht naar Parijs georganiseerd waar geld mee werd opgehaald voor het dorpsplein. We zochten nu naar andere manieren om geld te genereren voor het evenemententerrein. Daar kwam toen deze kerstmarkt uit. Hoewel we met het evenement geld willen ophalen, moet het vooral ook de saamhorigheid bevorderen. Dat is het grootste doel.”

Wat wordt er allemaal georganiseerd tijdens het evenement?

,,Naast de kerstmarkt met verschillende kraampjes zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. Voor de kinderen wordt er bijvoorbeeld een Santa Run georganiseerd. Rennen in een Sinterklaas-outfit. Ook wordt er een meerkamp georganiseerd met kniepertjes eten, kratten stapelen en vrachtwagentrekken. Voor dat laatste hebben we gekozen omdat Oudleusen een echt vrachtwagendorp is. Veel mensen zijn vrachtwagenchauffeur. Daarnaast doe je dat in een team. Dat bevordert weer de saamhorigheid. ’s Avonds is er nog een afterparty met muziek van de Beatles.”

Wat wordt er uiteindelijk met het geld gedaan?