Kinderburgemeester van Dalfsen komt eraan: ‘Genoeg animo’

Snel groeiend Dalfsen verlengt voorkeurs­recht ten westen van dorp

11:56 De gemeente Dalfsen is van plan om voorkeursrecht dat al bijna drie jaar geldt voor verscheidene percelen in Dalfsen-West te verlengen. Zo houdt de gemeente de mogelijkheid open om na voltooiing van de nieuwbouw in Oosterdalfsen in westelijke richting verder te bouwen.