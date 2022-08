Kinderen gaan met verschillende ‘landen’ de sportieve strijd aan in Nieuwleusen

Oranjeloop Nieuwleu­sen keert eind deze maand terug

Na twee jaar afwezigheid is de Oranjeloop in Nieuwleusen terug. De negende editie van het evenement vindt plaats op maandagavond 29 augustus tijdens de Oranjefeesten in Nieuwleusen. Honderden hardlopers uit Nieuwleusen en verre omstreken staan dan aan de start aan de Bosmansweg. De organisatie is weer in handen van Bos Bedden Loopgroep AG ’85 en de dames van het Unicef Comité Nieuwleusen.

