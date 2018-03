Kinderziektes in ’t Noaberhuus in Dalfsen

Het buurthuis in de Dalfser nieuwbouwwijk Gerner Marke is voor het eerst als stembureau ingericht. ,,Omdat hier een heel nieuwe wijk is ontstaan”, verklaart Annelie Pluim. ,,We hebben gisteren alle details nagelopen”, zegt voorzitter Bert Rozendaal. ,,Is de looprichting goed, hebben we goed zicht op de mensen enzovoorts. Je komt allicht wat kinderziektes tegen.”