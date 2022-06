Kippenvleugeltjes ‘hot’ op 45e open volleybaltoernooi Lemelerveld (maar komt er ook een 46ste editie?)

Zo ziet carnaval in mei er uit: Lemeler­veld deed het!

Het was voor menigeen een vreemde gewaarwording: carnaval vieren in mei, met zonnig weer en aangename temperaturen. Hoewel de traditionele grote optocht in Lemelerveld wat kleiner dan gebruikelijk was, was de feestvreugde er niet minder om.

22 mei